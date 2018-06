Òmnium Cultural reelegeix Jordi Cuixart com a president amb 28.151 vots

Òmnium Cultural ha reelegit Jordi Cuixart com a president de l'entitat. 28.151 socis de l'organització han votat a favor de la seva candidatura a la presidència, en l'Assemblea General Ordinària que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Pavelló Municipal d'Esports de la Vall d'Hebron de Barcelona.

La votació ha estat massiva, la que ha tingut més participació de la història de l'entitat. Segons els resultats provisionals hi ha hagut 28.183 vots emesos. El vicepresident, Marcel Mauri, també ha estat reelegit amb 27.942 vots. En un missatge que ha fet arribar des de la presó de Soto del Real, Cuixart ha demanat que el sobiranisme no focalitzi l'estratègia en el moviment antirepressiu: "Ha de seguir abanderant l´oferta de diàleg permanent, però sense demanar renúncies a ningú".

A l'acte hi han assistit el president del Govern, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; els consellers Miquel Buch, Ernest Maragall i Chakir El Homrani; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre altres diputats i representants de partits, entitats i associacions d'arreu dels Països Catalans.

En el missatge que ha fet arribar des de la presó, Cuixart ha apuntat que, al marge de la direcció que emprengui el nou govern espanyol del PSOE, el sobiranisme ha de mantenir la bandera d'un diàleg basat en la confiança. En aquesta línia, el president d'Òmnium ha subratllat que l'entitat ha d'enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva com a pas "indispensable" per al reconeixement total de la legitimitat de les decisions que prengui la ciutadania de Catalunya.

Així mateix, Cuixart ha sentenciat que en el "judici" de l'Estat contra la democràcia hi ha l'oportunitat d'internacionalitzar la vulneració de drets i llibertats. En aquest punt, el cap de files d'Òmnium ha apel·lat a la "unitat d'acció del catalanisme" per interpel·lar tota la ciutadania: "Els presos polítics i exiliats som un instrument útil de palanca democràtica, no som la representació de cap derrota ni cap renúncia". Cuixart també ha enviat una abraçada "immensa i plena de tendresa" a tots els dirigents polítics catalans empresonats o "a l'exili", així com al raper Valtonyc.

Sobre l'acostament dels presos i rèplica a Borrell

Un cop s'han anunciat els resultats de les eleccions a la Junta, el vicepresident ha pujat a l'escenari. Després de deixar clar que qui hauria de prendre la paraula era Cuixart, Mauri ha asseverat que a Òmnium no li valen "debats humiliants" sobre acostament dels presos a centres penitenciaris de Catalunya, "com si fossin concessions quan simplement és una qüestió de complir la llei". "A nosaltres l´únic que ens val és l´alliberament immediat de tots els ostatges d´aquest sistema vell i caduc, que només busca revenja", ha constatat.

A més, Mauri ha advertit que la "violència, la intimidació i la venjança" de l'Estat contra una part de la seva població fa que perdi "tota legitimitat".D'altra banda, Mauri també ha replicat el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que va alertat d'una possible "confrontació civil" a Catalunya: "Per escapçar l´independentisme s´han carregat l´estat de dret. I com que no se´n surten, ara volen limitar també l´expressió lliure als carrers per posar en risc la convivència. Doncs no se´n sortiran, perquè el nostre país no viu a les portes de cap confrontació civil. Irresponsables i indecents tots els qui atien aquestes banderes d´infàmia. Ja n´hi ha prou!", ha exigit el vicepresident d'Òmnium.

Delegació a Brussel·les

Finalment, Mauri ha anunciat que Òmnium obrirà d'aquí unes setmanes una delegació a Brussel·les per denunciar davant d'Europa els "atacs a les llibertats i els drets civils", i per projectar al món la "riquesa" de la cultura catalana, així com la "immensitat" de la llengua. "Una nova seu d´Òmnium a Europa que hi serà sempre, fins i tot si algú tornés a tenir la temptació d´il·legalitzar-nos, seguiríem treballant des d´allà.

No podran amb nosaltres!", ha conclòs Mauri, aclamat pels socis i sòcies de l'entitat. L'entitat també ha estrenat una nova pàgina web corporativa "més funcional i dinàmica", i amb una imatge "més moderna" que donarà servei als seus gairebé 120.000.El més votatCuixart s'ha convertit així en el primer president d'Òmnium tancat a la presó -preventiva- que és reelegit. A més, mai abans un president de l'entitat havia estat tan votat. Amb ell i Mauri també s'ha escollit la resta de la Junta -només hi havia una sola candidatura-, amb la vicepresidenta segona, Marina Llansana (27.929 vots); i el vicepresident tercer, Joan Vallbé (27.829).

A l'assemblea hi han assistit més de 3.000 persones, segons l'organització. L'acte també s'ha convertit en un homenatge a Cuixart, que avui fa vuit mesos que és a la presó i, per extensió, a la resta de "presos polítics i exiliats". Un pilar dels castellers de Vilafranca del Penedès n´han recordat l´absència amb crits de "llibertat" i un sonor aplaudiment ha acompanyat els familiars dels presos que han pujat a l´escenari per rebre l´escalf dels assistents, al costat dels membres de la Junta.