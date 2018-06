Oriol Pujol podria tancar el pacte amb el fiscal per aconseguir una pena menor en el cas de les ITV

Oriol Pujol podria acabar tancant el pacte amb el fiscal que li permetria esquivar el judici amb jurat popular sobre el cas de les ITV i afrontar una petició de pena de dos anys i mig de presó que, igualment, el podria obligar a ingressar en un centre penitenciari. Pujol i els seus advocats ja havien negociat aquest acord amb el ministeri públic, que no va prosperar perquè la jutgessa que instrueix el cas exigia que s'hi sumessin tots els investigats, i n'hi havia dos que no ho volien fer. Ara, però, aquests dos investigats, l'empresari Sergi Alsina i l'ex-alt càrrec de la Generalitat Josep Tous, podrien repensar l'estratègia i sumar-se al pacte, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN.

El canvi de pensament vindria donat perquè els seus advocats haurien aconseguit una rebaixa a la petició inicial de pena de la fiscalia, de dos anys i mig de presó per a cadascun. Ara, a Alsina li demanaria dos anys de presó i a Tous 10 mesos substituïbles per una multa. Cap dels dos, doncs, hauria de ser empresonat si finalment prospera el pacte i el jutge atén la petició de la fiscalia.

Cal recordar que en virtut del pacte Oriol Pujol admetia haver cobrat comissions per utilitzar les seves influències en favor d'empresaris amics. També admetia haver participat en l'intent de manipulació de concursos d'adjudicació d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles (ITV).

L'exsecretari general de CDC –l'escàndol li va costar la carrera política- es va acollir a l'acord, així com la seva esposa, Anna Vidal, i els empresaris Ricard Puignou i Sergi Pastor. Per contra, Tous i Alsina es van negar a acceptar les condicions del pacte, una postura que ara hauria canviat.

Val a dir que la suma de dos anys i mig de presó per tres delictes obligaria Pujol a ingressar a presó, però els seus advocats intentaran evitar-ho acollint-se a la reforma del Codi Penal, que permet la individualització de les penes. L'exdiputat ha acceptat cinc mesos de presó per tràfic d'influències, vuit mesos de presó per suborn i un any i cinc mesos per falsedat. Cap pena, doncs, no supera els dos anys, límit que la llei estableix per a l'ingrés.