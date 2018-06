Alerta dels sindicats de Bombers: "No estem preparats per afrontar un gran incendi forestal"

Alerta dels sindicats de Bombers: "No estem preparats per afrontar un gran incendi forestal"

Els representants sindicals dels Bombers de la Generalitat de Catalunya es mostren molt amoïnats amb la nova temporada d'incendis i alerten que "no estan preparats per fer front a un gran incendi forestal".

Així ho ha explicat Antonio del Rió, portaveu d'UGT al cos que ha denunciat la "precària" situació en què es troben molts parcs on no hi ha prou vehicles, i manquen elements bàsics perquè els efectius puguin desenvolupar la seva feina com guants o pantalons.

"Sense aquests materials hi ha molts bombers que no podran sortir quan hi ha un foc", ha lamentat del Río que ha advertit que aquesta situació és "endèmica" i s'arrossega des de les retallades que van aplicar-se l'any 2009.

El representants dels treballadors han expressat el seu malestar al conseller d'Interior, Miquel Buch, en un acte que s'ha celebrat a Cerdanyola del Vallès. Buch ha advertit que hi ha un pla director en marxa i que les actuacions d'aquest 2018 no s'han pogut executar a causa del 155.

Campanya d'incendis forestals podria agreujar-se l'últim tram d'estiu

El Departament d'Interior preveu que la campanya d'incendis forestals a Catalunya podria endurir-se al tram final de l'estiu a causa de les intenses pluges de les últimes setmanes.

Així ho ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que avui ha presentat, al costat de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, la campanya d'incendis forestals per a aquest estiu.

Segons ha relatat Buch, les pluges que han caigut de manera intensa a Catalunya durant les últimes setmanes han espantat la por de grans incendis forestals a gran part del país, si bé existeixen excepcions al nord i el sud.

Tot i així, ha explicat que amb la pluja s'ha propiciat la generació de noves zones verdes, amb herbes silvestres que apareixen en espais públics com autopistes i carreteres, i que amb el pas de l'estiu s'assecaran i es convertiran en material altament inflamable.

"Aquesta vegetació que ara surt verda, a final d'estiu pot ser combustible i ens pot perjudicar", ha explicat Buch en la seva presentació a la seu dels Bombers, a Cerdanyola del Vallès.

A les comarques del sud i a l'extrem nord de Catalunya el vent pot agreujar la situació, per la qual cosa el litoral de Terres de l'Ebre, Tarragona i Girona nord són les àrees més sensibles, i on la campanya ja ha començat amb alguns incendis.

Amb la finalitat d'atacar la campanya s'ha contractat 850 persones, que s'han format amb professionals del sector, i que se sumaran als efectius humans dels quals ja es disposen per combatre la temporada.

Pel que fa a mitjans aeris, es disposa de 37 unitats, dels quals 25 helicòpters i 12 avions, a més de drons, que el departament d'Agricultura ha adquirit aquest any per analitzar amb càmeres tèrmiques el territori des de l'aire.