Iceta reclama a Torra una «diada per a tothom»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, a la reunió entre tots dos al Palau de la Generalitat, «recuperar» la Diada de l'11 de setembre a Catalunya com «una festa de tots els catalans» i no només per a la reivindicació independentista.

Així ho va relatar el mateix Iceta en declaracions a Efe, on va admetre que va posar aquesta petició sobre la taula de Torra a la reunió que van mantenir el 8 de juny en el marc de la ronda de contactes del president amb els líders parlamentaris.«Vam parlar del tema -va explicar Iceta-. Li vaig fer un plantejament que no sé fins a quin punt serà acollit i en el que li deia: tots sabem que la Diada és el dia en el qual l'independentisme es mobilitza moltíssim, és així. Ara bé, la Diada és també la festa nacional de tots els catalans».

En aquest sentit, va dir que va recordar al president català que les «institucions haurien de fer un esforç per recuperar aquesta idea de la festa de tothom, sense que això vulgui dir que uns molts o pocs vulguin fer-la servir també per fer avançar la seva reivindicació o com a altaveu de les seves reivindicacions».

El líder socialista va deixar clar a Torra que «no el criticarà» si decideix assistir a l'habitual manifestació independentista de la Diada. «En canvi, si com a president no proporciones també mecanismes perquè tothom pugui fer seva la Diada, llavors sí que et podré criticar», va advertir a Torra a la reunió.

I és que, per a Iceta, s'ha de poder «fer possible la Diada com expressió reivindicativa de totes les posicions que es vulguin i de la forma que vulguin, però també recuperar la dimensió de la Diada com festa de tothom», cosa que va recordar que sempre han intentat fer els socialistes als ajuntaments que governen.

Perquè, en cas de no aconseguir pensar «en el conjunt» de la ciutadania, es pot «córrer el risc de que, amb el pas del temps, sembli que la Diada és només dels independentistes i no la de tots els catalans», va avisar Iceta, que va explicar que el president «va prendre nota» de la seva petició sobre aquesta qüestió.

El líder socialista també va parlar sobre Badalona. Iceta, es va mostrar convençut que el partit demostrarà a Badalona que «es pot governar millor, de forma més inclusiva, amb més diàleg i neutralitat institucional», i va recordar que els que els critiquen ara «són els que havien estat mesos parlant dels partits del 155».

Iceta va valorar per primera vegada el fet que el socialista Àlex Pastor s'hagi convertit aquesta setmana en alcalde de Badalona després de prosperar la moció de censura a Dolors Sabater, amb el suport del PP i Ciutadans. Iceta va posar de relleu que Pastor «farà una oferta a tots els partits per incorporar-se al govern de la ciutat», perquè governar un ajuntament «requereix d'una capacitat d'acords molt important» i «intentaran» fer-ho.



Domènech parla de Torra

Finalment, sobre Torra, el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú–Podem (CatECP), Xavier Domènech, va advertir que centrar la reunió amb el Govern espanyol en l'autodeterminació és «no entendre com es construeix sobirania». La reunió entre Torra i pedro Sánchez es farà el 9 de juliol.

Per Domènech dialogar no implica que una part assumeixi «l'agenda de l'altra». En aquest context, el líder dels comuns va apostar per superar el marc autonòmic i estatutari i, per fer-ho, va defensar grans pactes i compromisos d'Estat. Per això va avisar també als socialistes, i va alertar que plantejar la reforma constitucional com a via única «posposa molt en el temps» la resolució del conflicte: «Si hi ha obertura real de la reforma de la Constitució, hi serem; però no considerem que la solució ara passi prioritàriament per una reforma constitucional», va resoldre.