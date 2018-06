Un mort, un ferit crític i un de greu en un accident de trànsit a l'Eix Transversal

Una dona ha mort aquest dijous en un accident de trànsit que ha tingut lloc cap a les quatre de la tarda al quilòmetre 166,5 de la carretera C-25, l'Eix Transversal, en terme municipal de Muntanyola (Osona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La dona viatjava com a passatgera a la part del darrere de l'únic vehicle implicat en el sinistre, un tot terreny que ha sortit de la via. També hi viatjaven tres persones més, una de les quals ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a la Mútua de Terrassa. També hi ha hagut un ferit greu i un altre que ha sofert lesions de gravetat menor. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital de Manresa.

Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).