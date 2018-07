L'Aragó i València fan front comú per defensar el corredor mediterrani

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i el seu homòleg a Aragó, Javier Lambán, van reivindicar ahir la importància del traçat València-Saragossa del corredor Cantàbric-Mediterrani, a Espanya i, per això, han exigit al Govern més inversió per que aquest tram sigui «competitiu» i «del segle XXI» amb l'objectiu de demostrar la seva transcendència a Europa, després de quedar exclòs del finançament del nou Reglament Europeu CEF per al període 2021-2027.

Per a això, veuen «urgent» que es convoqui una tercera comissió de seguiment d'aquest eix ferroviari, format per Adif, comunitats autònomes i agents socials i econòmics, amb la vista posada en «elevar el nivell inversió» en aquest eix per habilitar ample internacional, nous apartadors i electrificar la línia.

Així ho van reivindicar els dos presidents autonòmics en una compareixença a Terol, després de mantenir una trobada de treball tots dos i més tard amb representants de l'empresariat de les dues autonomies, entre els quals es trobaven la CEV, la patronal aragonesa, l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE ), Cambra València i d'Aragó i Cepime Aragó.