Coneix Miquel Esquius, el nou cap dels Mossos d'Esquadra

El comissari Miquel Esquius assumeix el repte de comandar els Mossos després de l'etapa més convulsa del cos, on aquest home tranquil i afable i de tarannà molt semblant al del seu antecessor Ferran López pot ser clau per recompondre les relacions amb la judicatura i les altres forces de seguretat.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat avui el nomenament de Esquius, fins ara comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, per cobrir la vacant en el post de comandament del cos després de la renúncia el passat 14 de juny del comissari Ferran López, que va assumir la direcció durant l'etapa del 155 en substitució del major Josep Lluís Trapero.

Nascut a Súria (Bages), Esquius, diplomat en Ciències Religioses i postgrau en planificació i gestió de la mobilitat, va ingressar en els Mossos d'Esquadra el 1986, en la segona promoció, per la qual cosa ja fa 33 anys que és a la policia catalana.

Els qui coneixen aquest comissari, que defuig el protagonisme, es mostren convençuts que té el perfil ideal per liderar ara el cos autonòmic i per imprimir el seu tarannà assossegat i moderat al capdavant de la policia, que ha travessat els últims mesos per la seva etapa més tempestuosa, amb la imputació i posterior destitució de Trapero i amb la intervenció del cos durant l'etapa del 155.

Esquius ha mantingut sempre una gran sintonia amb el seu antecessor Ferran López, que va centrar els seus vuit mesos al capdavant dels Mossos a intentar recompondre les relacions de la policia catalana amb la judicatura i les altres forces i cossos de seguretat de l'Estat, molt deteriorades pel procés unilateral a la independència.

De fet, el nou cap dels Mossos d'Esquadra va ser promocionat al novembre passat com a número dos de la policia catalana, al capdavant de la comissaria superior de Coordinació Territorial, pel propi Ferran López, després que aquest assumís el 28 d'octubre passat la direcció del cos en substitució del destituït Trapero.

Abans de ser el número dos dels Mossos, Esquius va exercir com a cap de la Divisió de Trànsit i de la Regió Policial Central, va ser sotscap de la Comissaria General Territorial, fins a 2004, cap de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central, fins a 2002, i cap d'Atestats de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial de Girona, fins a l'any 2000.

Esquius és un comissari ben valorat per les bases del cos, ja que en els seus 33 anys en els Mossos d'Esquadra no s'ha guanyat enemics i és difícil trobar algú que en parli malament, segons destaca la seva gent propera.

"Té una dilatada experiència i coneixement, ha treballat en diversos camps, té un arrelament a diferents territoris (ha exercit a diverses demarcacions) i pot ajudar moltíssim al capdavant dels Mossos per tirar endavant els reptes que ens plantegem", n'ha destacat el conseller d'Interior, Miquel Buch, després d'oficialitzar el seu nomenament com a nou cap de la policia catalana.

Miquel Esquius / ACN

Esquius, en una breu intervenció després de ser nomenat al capdavant del cos, ha assegurat que assumeix el càrrec per "responsabilitat corporativa" i sentint-se "hereu" dels seus antecessors al capdavant de la policia catalana, Joan Unió, Josep Milán, Josep Lluís Trapero i Ferran López.

"Han estat persones que totes elles m'han ensenyat a comandar i tenen el meu reconeixement professional", ha indicat el nou cap, que també ha anunciat la seva intenció de potenciar la col·laboració amb les altres forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Davant la pregunta de per què ha acceptat el càrrec tenint en compte que el seu antecessor Trapero segueix imputat per sedició i López va estar únicament vuit mesos al capdavant del cos, en l'etapa del 155, amb el Govern i els Mossos intervinguts, Esquius ha insistit que assumia l'encàrrec per "responsabilitat", ja que entenia que no tenia cap altra opció.

Una de les primeres decisions que haurà d'adoptar ara Esquius és el destí que assigna a López, a qui, expliquen en el seu entorn més pròxim, mai va pensar que hauria d'acabar substituint.