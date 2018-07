La Mesa demanarà un informe als lletrats sobre la suspensió dels diputats

La Mesa del Parlament va encarregar ahir un informe jurídic als lletrats de la cambra sobre la resolució del jutge Pablo Llarena que suspèn els sis diputats acusats de rebel·lió, amb la finalitat de conèixer com ha d'actuar amb la finalitat que les majories parlamentàries no es vegin alterades.

L'informe va estar encarregat als lletrats del Parlament encara que la notificació de la resolució del jutge instructor del Tribunal Suprem encara no ha arribat a la cambra, i únicament es coneix a través del que han publicat els mitjans de comunicació.

Segons van indicar fonts parlamentàries, la Mesa no adoptarà cap decisió fins que no li arribi la notificació del Tribunal Suprem i disposi, a més, de l'informe jurídic que ha encarregat. En tot cas, Torrent va acceptar la petició per escrit registrada pel PSC en la qual demanava aquest informe, una iniciativa que van acabar secundant tots els grups, inclosos els independentistes, que estaven presents a la reunió de la Mesa.



La proposta va ser del PSC

Malgrat que el PSC va avisar que les decisions del Suprem s'havien d'acatar i que «les resolucions judicials no es voten als parlaments», van ser ells mateixos qui van formular la proposta estrella del dia: que els lletrats de la Cambra facin un informe jurídic.

Els socialistes van demanar que l'informe estigués disponible per a la pròxima reunió de la Mesa, amb la finalitat que es pugui analitzar l'abast de l'acte del jutge Llarena en el funcionament del Parlament i en l'exercici dels càrrecs de diputats per part dels processats. En aquest context, es pot afirmar que en el Parlament està instal·lat el debat sobre si cal aplicar automàticament la suspensió dictada pel jutge Pablo Llarena als cinc diputats catalans a la presó, o cal sotmetre-la a la votació del ple i que siguin els 135 diputats els que tinguin l'última paraula.

La importància de la suspensió d'aquests sis diputats radica que, en el cas d'aplicar-se, els partits independentistes podrien perdre la majoria absoluta, que passaria en mans dels partits contraris a la independència de Catalunya. En l'acte judicial, Llarena va plantejar que els sis diputats suspesos anessin rellevats de forma temporal per altres sis membres de les llistes de JxCat i ERC sense causes judicials pendents -perquè no alteressin la majoria parlamentària-, però aquests dos partits no ho veuen amb bons ulls.



Debat a l'encàrrec de l'informe

El debat sobre l'actuació del Parlament davant la decisió del jutge Pablo Llarena va acabar postulant-se per deixar la solució en mans dels lletrats.

La CUP va reclamar «desplegar tots els instruments del Parlament perquè els electes puguin seguir defensant els seus drets», segons va dir la parlamentària, Natàlia Sànchez. Els soberanistes van defensar que l'última paraula sobre la suspensió la devia tenir el ple del Parlament però el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, va remarcar en canvi que «la cambra catalana no podia votar si s'acatava o no una resolució judicial».

Per la seva part, el portaveu adjunt del PSC-Units, Ferran Pedret, va opinar que l'assumpte requeria «prudència» raó per la qual, l'informe dels lletrats era «raonable i necessari».

Catalunya En Comú-Podem, de la mà d'Elisenda Alemany, van afirmar que «no es podia donar una suspensió automàtica dels drets polítics dels diputats» i finalment el PP, el seu secretari general, Santi Rodríguez, va avisar que els diputats acusats de rebel·lió estan «suspesos i no poden exercir un vot delegat».

Els dubtes sobre com s'hauria d'aplicar la resolució de Llarena per no alterar les majories parlamentàries, quina havia de ser l'afectació de les instruccions i les dificultats que veurien els grups en la figura del diputat substitut van ser les motivacions per a què la Mesa accepti que els lletrats es pronuncïin. Amb tot, aquest va ser l'únic punt sobre la suspensió que va tractar ahir la Mesa.