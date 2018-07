Detenen dos lladres especialitzats en robatoris amb força a domicilis d'arreu de Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal i tres robatoris amb força a domicilis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, Vic i Lloret de Mar. La investigació va arrencar el passat mes d'abril arran d'un robatori a un habitatge de Barcelona i els Mossos van poder esbrinar que els presumptes lladres també eren els autors d'altres robatoris en domicilis de Catalunya. La detenció dels lladres es va efectuar l'11 de juliol a Badalona. Els agents van entrar al domicili dels arrestats i van intervenir diferents aparells electrònics, diners en efectiu i eines per cometre els robatoris. Segons informa el cos policial, els lladres tenien un 'modus operandi' especialment ràpid, ja que actuaven forçant els panys o utilitzant el mètode de la radiografia i, un cop dins dels domicilis, s'emportaven dispositius electrònics, diners i joies. Segons els Mossos, els detinguts formen part d'un grup especialitzat en robatoris a domicilis amb una gran activitat, especialment durant el període estival.

Les Unitats d'Investigació d'Horta-Guinardó i Nou Barris de Barcelona van iniciar una investigació el passat mes d'abril arran d'un robatori amb força en un domicili de Barcelona i on, finalment, van aconseguir identificar els presumptes autors. Paral·lelament, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central també van investigar un altre robatori comés al maig en un domicili de Vic, on els lladres havien estat sorpresos pel propietari. Segons els Mossos, la descripció dels autors del robatori coincidia amb els de Barcelona.

Segons expliquen els Mossos a través d'un comunicat, els lladres tenien força mobilitat i prova d'això és que els dos homes van tornar a actuar durant el mes de juny a Lloret de Mar. Agents de la DIC adscrits a la Unitat Central de Robatoris els van detectar en un domicili de la localitat.

El passat 11 de juliol, els Mossos van aconseguir detenir els dos principals autors dels robatoris. El mateix dia es va fer una entrada i perquisició al seu domicili a Badalona on es van intervenir diferents aparells electrònics i diners en efectiu, així com les eines per cometre els robatoris. La policia catalana explica que aquests elements permeten ara fer noves gestions per resoldre més robatoris a domicilis comesos arreu de Catalunya. De fet, ja s'ha pogut relacionat als detinguts amb un robatori més a Badalona.

Els lladres tenien un 'modus operandi' especialment ràpid, ja que actuaven forçant els panys o utilitzant el mètode de la radiografia i, un cop dins, s'emportaven dispositius electrònics, diners i joies. Els Mossos han pogut concloure que els detinguts formen part d'un grup especialitzat en robatoris a domicilis amb una gran activitat, especialment en període estival.

A més dels detinguts –que serien els executors dels robatoris- els investigadors tenen indicis que podrien rebre suport d'altres persones que col·laborarien en tasques com la receptació i venda dels objectes sostrets. Per aquest motiu, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 13 de juliol i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Els arrestats són dos homes de nacionalitat xilena, de 26 i 45 anys.