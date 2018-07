Un home agredeix el fotògraf Jordi Borràs i s'identifica com a policia nacional

La Policia Nacional ha obert un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies d'una presumpta agressió d'un agent del cos al fotoperiodista del diari digital 'El Món' Jordi Borràs a Barcelona.



Segons ha informat la Policia Nacional, existeixen versions contradictòries ja que l'agent assegura que va ser insultat i que va haver-hi una baralla amb Borràs.



En canvi, fonts properes al fotoperiodista han explicat que aquest dilluns, mentre caminava per un carrer del barri Gòtic, un home el va reconèixer, se li va apropar cridant 'Viva Franco' i 'Viva España' i el va agredir.



Els Mossos d'Esquadra van ser requerits per l'incident i van acudir al lloc, encara que fonts consultades per Europa Press han explicat que encara no consta denúncia oficial.



Borràs ha rebut missatges de suport a Twitter del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha assegurat que exigiran que s'investigui el cas i es depurin responsabilitats, i del president del Parlament, Roger Torrent, entre d'altres.





Estimat @jordiborras , tot el suport i solidaritat. Exigirem que s´investigui i es depurin totes les responsabilitats. Abraçades i endavant, Jordi, sempre endavant! https://t.co/7E3Xs82whA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de juliol de 2018

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet , ha condemnat l'agressió i ha dit que s'està investigant: "Que ens agredim entre ciutadans no és un bon camí".