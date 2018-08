El president Torra, a Felip VI: «Ja no és el rei dels catalans»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va voler enviar un missatge «molt clar» al Rei d'Espanya, Felip VI, després que dilluns es fes públic que hauria avalat l'inici del diàleg amb els independentistes. Torra va fer referència als esdeveniments que ha protagonitzat el monarca respecte de Catalunya des de l'octubre passat i li va remarcar que «mai no és tard per demanar perdó» als catalans. Tot i això, va ser contundent en assegurar que «Felip VI ja no és el rei dels catalans» encara que ara «digui que està d'acord amb les tesis del govern espanyol» i doni el seu vistiplau a un procés de diàleg.

«Em sembla molt bé que pretengui fer aquest gest, tot i que veurem en què s'acaba concretant, però tenim molt clara la nostra posició sobre el Rei», va dir el president, tot recordant que el Govern manté el seu veto al cap d'Estat i «no l'invitarà» als seus actes ni «assistirà» als esdeveniments on els pugui convidar la Casa Reial espanyola.