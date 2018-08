Els terroristes del 17-A: «Aquest és el verí que us posarem, enemics d'Alà»

Els terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils tenien entre altres possibles objectius Benicàssim i el festival de música reggae Rototom. Així apareix en el sumari, al quan ha tingut accés 'La Razón', on es recull la informació d'un telèfon mòbil rescatat entre les runes de la casa d'Alcanar després de l'explosió. En aquest, consta com quatre dies abans dels atemptats (el 13 d'agost de 2017) els terroristes havien fet cerques per buscar informació de la localitat de Benicàssim i d'esdeveniments que hi tenien lloc: 'Benicàssim', 'carpes Benicàssim 19 agost', 'discoteca Benicàssim', 'Rototom sunslplash festival', 'tots els festivals 19 agost comunitat valenciana'. Aquests potencials objectius se sumen a d'altres llocs que també havien estat estudiats per la cèl·lula jihadista com la Sagrada Família o el Camp Nou, on planejaven atemptar el 20 d'agost coincidint amb l'arrancada de la lliga de futbol. 'La Razón' també transcriu els diàlegs entre els joves terroristes en vídeos que ells mateixos es van gravar a la casa d'Alcanar mentre manipulaven i fabricaven explosius.

"Això us farà molt de mal"; "aquest és el verí que us posarem, enemics d'Alà"; "A patir! Enemics d'Alà!, això és perquè sapigueu que el musulmà té honor i força", "amb els vostres diners ens preparem per matar-vos", "això fa molt de mal" o "tot el que tenim preparat, us en penedireu d'haver nascut, sobretot vosaltres Mossos d'Esquadra".

Aquests són algunes de les frases i comentaris que els terroristes feien mentre fabricaven els artefactes explosius a la casa d'Alcanar abans que volés pels aires. Estan a la memòria SD d'una càmera rescatada entre les runes, on els Mossos d'Esquadra han localitzat 98 arxius: 80 imatges, 16 vídeos i dos arxius il·legibles.

Formaven part del sumari del cas que, fins la setmana passada, s'havia mantingut secret. El jutge que investiga els atemptats, Fernando Andreu, va decretar l'aixecament parcial del sumari i 'La Razón' ha transcrit algunes de les gravacions incloses en aquesta targeta de memòria.