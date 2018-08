Sánchez rectifica i inclou la bandera espanyola en la piulada

El president espanyol va substituir ahir finalment la piulada en català en record a les víctimes del 17-A que a primera hora del matí havia penjat en el seu compte de Twitter. Al perfil personal de Sánchez hi apareixien dues piulades amb textos idèntics. La primera en castellà, on es veia una imatge de la Rambla amb el lema «Sempre amb les víctimes» i a la part inferior esquerra de la foto apareixia l'escut d'Espanya i la bandera espanyola. En canvi, a la piulada en català (amb el mateix text) no hi apareixia ni la bandera ni l'escut. El missatge va estar publicat poc més d'una hora però després va ser canviat per un altre que conserva el text i la imatge i hi afegia la bandera espanyola i l'escut. Al missatge, el president espanyol apel·lava a la unitat per vèncer el terrorisme, mostra «solidaritat amb el dolor de les víctimes» i afirmava que Espanya és «un país de pau». Fonts de la Moncloa van atribuïr el cas a un «error humà» i van negar que es tractés de fer «marxa enrere».

Per això, van assegurar que no hi havia cap mena d'intencionalitat política al darrere, ja que hi va haver una gran allau de crítiques en la publicació sense la bandera espanyola: «Només vol quedar bé amb els independentistes catalans, però tampoc el votaran!», deia un dels comentaris. També hi havia qui recordava «la importància de no posar banderes en un acte d'homenatge a les víctimes»