Grande-Marlaska proposa a Torra celebrar una reunió de la Junta de Seguretat la primera setmana de setembre

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, per proposar-li formalment que se reuneixi la Junta de Seguretat durant la primera setmana de setembre, del 3 al 7 concretament. En la missiva, el ministre assegura que aquesta reunió servirà per tractar les qüestions que el president de la Generalitat ha assenyalat en les seves cartes tant a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, com a ell. D'aquesta manera, es refereix a la petició de Torra perquè el ministre intervingui i depuri responsabilitats contra els agents de la policia espanyola i Guàrdia Civil implicats en "grups violents". De fet, Grande-Marlaska fa una proposta sobre l'ordre del dia de la reunió en el què consta la "convivència a l'espai públic". Així mateix, també proposa que s'abordi, entre altres qüestions, la integració definitiva dels Mossos al CITCO.

En la carta del ministre de l'Interior, amb data d'aquest dijous, Grande-Marlaska recorda que tant la convocatòria com l'ordre del dia han de ser "fruit del consens, de la lleialtat institucional i del respecte recíproc a l'exercici de les pròpies competències".

I en un annex hi adjunta un document amb una proposta d'ordre del dia de 8 punts. El primer fa referència a l'anàlisi general de la seguretat púbica a Catalunya. I és en aquest punt que fa referència a la convivència en l'espai públic. Altres temes que proposa Grande-Marlaska són valorar l'amenaça terrorista a Catalunya, l'impacte del crim organitzat, la constitució de la comissió mixta acordada en l'última reunió de la Junta de Seguretat del juliol del 2017, la constitució d'una comissió tècnica de seguiment sobre violència de gènere, la posada en marxa del comitè de coordinació policial i de la comissió de coordinació policial de Catalunya, la integració de les capacitats dels cosses de seguretat de l'Estat al CAT112 i la "integració definitiva" dels Mossos al CITCO.

Precisament, sobre aquest últim punt, el director general de la policia catalana, Andreu Joan Martínez, ha avançat aquesta setmana que s'han iniciat els tràmits per a la incorporació plena de la policia catalana en aquest organisme. Un acord que es va prendre en la Junta de Seguretat del juliol de l'any passat però que encara no s'ha aplicat.