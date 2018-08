Granados, sobre els llaços grocs: "Els responsables polítics hem de contribuir a la serenitat"

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, s'ha referit en una entrevista a RNE a la polèmica pels llaços grocs i ha assegurat que els responsables polítics han de "contribuir a la serenitat i a la calma i no a exaltar més els ànims". Granados ha assegurat que la Diada 2018 de l'11-S sigui "inclusiva" i "tothom s'hi pugui sentir implicat"

Granados ha reiterat que els socialistes no participaran a la manifestació convocada per Cs perquè "volem contribuir a que es calmin els ànims". D'altra banda, la portaveu socialista ha assegurat que la llibertat d'expressió és un "dret molt important que s'ha de respectar", però ha afegit que "som conscients que no es pot colonitzar l'espai públic amb símbols ideològics que estan contribuint a la divisió a Catalunya".

Granados també ha assegurat que la demanda presentada per Carles Puigdemont contra Llarena "no té gaire aparença de prosperar" i ha emmarcat aquest fet en "la creuada de l'independentisme per desprestigiar la democràcia espanyola".

Granados ha demanat en declaracions a RNE que els partits polítics siguin "responsables" i "no contribueixin a crispar més l'ambient". La dirigent socialista creu que "la crispació als carrers no beneficia a ningú" malgrat que a algun responsable polític "li pot interessar per un grapat de vots". "Necessitem tranquil·litat per asseure'ns a parlar gent que pensem molt diferent", ha apuntat Granados.

D'altra banda, la portaveu parlamentària del PSC també ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que expliqui al parlament "quin és el seu pla de govern" en comptes "d'anunciar tardors calentes". A més, Granados també ha assegurat que la Diada de l'11-S sigui "inclusiva" i "tothom s'hi pugui sentir implicat". En aquest sentit, la socialista ha criticat que la Diada s'hagi convertit en un "instrument independentista".

Granados també ha demanat un "judici just" pels polítics que es troben empresonats i creu que "fins que no hi hagi sentència no podrem passar pàgina". Per ella, si els dirigents independentistes estiguessin fora de la presó "la situació seria menys tensa", tot i que ha assegurat que "faríem bé de separar la lògica judicial de la política".