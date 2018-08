Carles Riera espera que Torra faci efectiva la república en nou mesos

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera espera que el president de la Generalitat, Quim Torra, es comprometi a fer efectiva la república «en un termini curt de temps, en els propers nou mesos». En una entrevista a «El Periódico», ha assegurat que els cupaires esperen que Torra prengui aquest compromís a la declaració política que farà el president el 4 de setembre i que també «doni per acabat el diàleg amb l'Estat, perquè ja ha dit que no es parlarà sobre el dret a l'autodeterminació». Així mateix, ha sostingut que Torra ha de garantir «polítiques que permetin el control públic dels recursos bàsics i que estiguin al servei del poble i no de les empreses que van marxar de Catalunya». Riera ha defensat que JxCat, ERC i el Govern tornin «a la via unilateral».