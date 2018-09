L'ANC actualitza les xifres de la Diada 2018: 440.000 inscrits, 270.000 samarretes venudes i 1.500 autocars plens

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha actualitzat aquest dilluns les xifres a un dia de la manifestació de la 'Diada per la República'. "Ja hi ha 440.000 inscrits, 270.000 samarretes venudes i 1.500 autocars plens", ha precisat Paluzie als micròfons de Catalunya Ràdio. La presidenta de l'ANC ha negat però que demà hi hagi en marxa cap recollida de diners pels presos per part de l'entitat: "No hi ha cap acció de recaptació de diners ni caixa de solidaritat", ha volgut deixar clar Paluzie.

La líder de l'ANC també ha volgut respondre a les reflexions del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que aposta ara per punxar "el globus de l'independentisme màgic". "També és independentisme màgic pensar que hi haurà un referèndum pactat i que el PSOE l'oferirà aquesta legislatura", ha etzibat la líder de l'ANC, que ha mostrat "zero confiança" en què això sigui possible. De fet, Paluzie ha reiterat que la unilateral és "l'única via possible, malgrat sigui difícil".