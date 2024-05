Famílies de l’Ermessenda de Girona reclamen millores i més espai a Can Prunell

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’institut Ermessenda de Girona reclama millores i més espai a la seu de Can Prunell, al barri de Palau - l’altra seu és al Casal Bisbe Cartañà-. Assenyalen que des que van instal·lar-se en aquest indret de mòduls prefabricats, el curs 2017-2018, no hi ha hagut pràcticament cap intervenció del departament d’Educació.

Una representants de les famílies explica que el curs passat de la mà de la direcció del centre van fer diverses instàncies per demanar actuacions de millora que se’ls hi va negar verbalment. L’equip directiu també ho va intentar sense sort. Ara han aconseguit una reunió amb el director territorial, Adam Manyé, però temen topar amb una nova negativa.

Entre les peticions hi ha, per exemple, aconseguir un mòdul més perquè l’espai ha quedat petit, així com algunes accions de manteniment i renovació. Entre d’altres, per exemple, explica que les escomeses de llum han quedat infradimensionades o que estan compartint el wifi amb una altra escola fet que de vegades provoca caigudes de la xarxa i que els ordinadors no es puguin utilitzar, entre altres aspectes de manteniment.

Darrere de tot plegat, tenen por que hi hagi cert «deixar passar el temps» en aquesta seu tenint en compte que l’objectiu que és tots els alumnes de l’Ermessenda - els de Can Prunell i els del Cartañà- puguin anar a estudiar a l’edifici eternament promès a l’antiga fàbrica Simon de la carretera Barcelona. Les famílies però, recorden que actualment hi ha prop de 300 alumnes que van cada dia a Can Prunell i que «estan estudiant amb carències».

Recorda que quan es va voler pujar tots els alumnes del Bisbe Cartañà als barracons de Can Prunell se’ls hi va prometre una gran reforma i que un cop s’ha decidit mantenir el Cartañà com a seu de l’Ermessenda, tota aquella inversió a Can Punell ha desaparegut.