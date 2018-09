Tres «responsables de narcopisos» al Raval declaren a l'Audiència

La Secció Sisena de l'Audiència de Barcelona jutjarà avui dilluns i el divendres d'aquesta setmana a tres presumptes responsables de dos «narcopisos» del Raval per traficar amb drogues i permetre'n el consum als domicilis, i per tinença il·lícita de dos revòlvers. Els tres acusats, dos homes i una dona, venien heroïna, cocaïna, MDMA i marihuana. A més, facilitaven als toxicòmans que consumissin als pisos, ja que disposaven de tots els utensilis necessaris. Els acusats s'enfronten a peticions de fins a set anys i mig de presó per part de la Fiscalia, a més de multes de 4.000 euros.