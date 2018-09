«El 80% de la població dorm damunt de corrents subterranis»

Joan Fígols és geobiòleg i interiorista ambiental i ja fa molts anys que es dedica a estudiar els desequilibris que pot haver-hi als domicilis i edificis que puguin afectar perjudicialment la salut de les persones. Un dels camps en què ha avançat més és el de les radiacions naturals del subsòl.

Fígols explica que «entre les dècades dels 80 i els 90 molts dels pobles i ciutats van construir els seus edificis aprofitant els corrents subterranis. Per exemple, al Berguedà tots els edificis públics estan encaixats dins d'aquests corrents». És per això, després de comprovar que «el 80% de les persones dorm damunt d'aquests corrents que els afecten la salut, que vaig creure que calia trobar-hi alguna solució», explica. «Els geobiòlegs em deien que era impossible i que no es podien parar aquestes radiacions. Però finalment ho he aconseguit i fabrico unes planxes de fusta que n'aturen els efectes», ha afirmat. Per demostrar la seva efectivitat, ha obtingut una acta notarial, «i també ho han corroborat grans geobiòlegs com Pere Vila o Montse Fusano, d'una associació a nivell estatal de geobiologia».

Fígols es basa en estudis que han realitzat especialistes mèdics que corroboren que les persones exposades a aquest tipus de radiacions tenen més possibilitats de tenir malalties. «Evidentment s'han de tenir en compte altres factors, com són els hàbits de vida, els components emocionals o la genètica, però una persona exposada a aquestes radiacions, principalment durant les hores de son, té més risc de tenir càncer, per exemple», ha assegurat.

El geobiòleg explica que aquestes planxes de fusta «fan que les radiacions no traspassin i el cos estigui relaxat un cop hi estàs al damunt». En els darrers anys hi ha estat treballant, i havia aconseguit que tingués una efectivitat del 40%. «Ara ho he millorat i ja és gairebé cent per cent protector», diu. «Fins ara tothom havia dit que era impossible», assegura, «i aquesta planxa està demostrat que ho atura».

Les fustes les comercialitza amb l'objectiu de millorar la salut de les persones. «Dono un marge de prova de quinze dies, i si creuen que no els fa efecte, poden tornar-ho», ha afirmat. «El més important és protegir-se durant les hores de dormir. Hi ha persones que dormen molt i fan una vida molt sana però no s'acaben de trobar bé perquè descansen al damunt d'aquests corrents subterranis», encara que afirma que cal tenir en compte «la seva intensitat, el temps d'exposició i la naturalesa de cada persona».