L'ambaixador espanyol a França recrimina a l'alcalde de Perpinyà que rebés Quim Torra

L'ambaixador espanyol a França, Fernando Carderera, ha enviat una carta a l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, recriminant-li que fes una rebuda institucional al president de la Generalitat, Quim Torra, i li entregués la Medalla d'Honor de la Vila. A la missiva, el diplomàtic qualifica Torra "d'inconstitucional". Així ho ha assegurat el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, a través d'un tuit on també ha dit que se n'ha fet arribar una còpia als presidents de la República Francesa, l'Assemblea Nacional i al Senat. L'acte va tenir lloc el passat 31 d'agost quan el president va viatjar a la capital nord catalana per inaugurar l'exposició '55 urnes per la llibertat'. Aquell mateix dia, va anunciar que Pujol ha signat el manifest per reclamar la llibertat dels "presos polítics", al qual ja han donat suport un centenar d'alcaldes de la Catalunya Nord.



Les reaccions a Twitter no s'han fet esperar. El mateix Torra ha penjat una piulada on diu irònicament que "els ambaixadors espanyols –el sou dels quals paguem en gran part els catalans- sempre vetllant per nosaltres". "Gràcies alcalde Jean-Marc Pujol per la vostra acollida. La medalla de Perpinyà llueix al Palau de la Generalitat, al costat d'un exemplar de les Constitucions Catalanes", afegeix.





Els ambaixadors espanyols -el sou dels quals paguem en gran part els catalans- sempre vetllant per nosaltres. Gràcies alcalde @JeanMarcPUJOL per la vostra acollida. La medalla de Perpinyà llueix al Palau de la Generalitat, al costat d´un exemplar de les Constitucions Catalanes. https://t.co/khwc8DOojX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de septiembre de 2018

Marta Pascal també ha reaccionat a través de la mateixa xarxa social afirmant que demanarà la compareixença de l'ambaixador i que li demanaran que "doni explicacions". "Un apunt històric: la Generalitat de Catalunya és una institució nascuda a Cervera l'any 1359 sota el nom de Diputació General. De Berenguer de Cruïlles a Quim Torra, 131è President. Venim de lluny", ha dit.Torra també ha respost al senador de Bildu Jon Iñarritu que ha assegurat que preguntarà al Govern espanyol sobre aquest "greu assumpte de pirateria diplomàtica espanyola". El president li ha donat les gràcies i li ha dit que, si té ocasió, els digui de part seva que "d'inconstitucional" no en té res. "Al contrari, estem treballant per tenir la Constitució de la República Catalana", ha afegit.