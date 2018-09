Puigdemont va fer constar una llicenciatura en Periodisme entre 2010 i 2012 al Parlament

L'expresident Carles Puigdemont també va mentir en el seu currículum. En la IX Legislatura a la web del Parlament apareixia com a llicenciat en Periodisme i afirmava que va cursar estudis de Filologia Catalana, segons va difondre ahir La Sexta. No obstant això, Puigdemont només va acabar els estudis de Batxillerat. En la fitxa institucional en la qual consta l'apartat «formació i activitat provisional» pot llegir-se que Puigdemont és «llicenciat en periodisme» i es detalla que durant gairebé trenta anys la seva activitat professional ha estat relacionada amb la comunicació. La polèmica sobre les titulacions oficials i les currículums inflats que ha arribat al cap de l'oposició espanyola Pablo Casado (PP) i també a l'actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez (PSOE), ha fet reviure l'episodi de Puigdemont que ja era conegut a Catalunya. Ja el 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja es va pronunciar en no admetre a tràmit la denúncia per falsedat documental i intrusisme professional que va presentar la Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España contra Puigdemont per fer constar en el seu currículum oficial que és filòleg i periodista, quan la seva màxima graduació és la de batxiller i no té llicenciatura. La denúncia incloïa un fragment de la biografia de Puigdemont que publica la pàgina web del Govern de la Generalitat i que sosté que el president de la Generalitat «va cursar estudis en Filologia Catalana al col·legi Universitari de Girona» i «va desenvolupar la seva carrera periodística especialment a El Punt, on va arribar a ser redactor en cap». El TSJC fa seus els arguments de la Fiscalia, que es va oposar a l'admissió de la denúncia, i raona que la pàgina web de la Generalitat no ha estat redactada per Puigdemont i que, a més, a la mateixa no s'afirma que obtingués la Llicenciatura de Filologia Catalana, sinó que «va cursar estudis de Filologia Catalana», sense precisar que els acabés.

La web del Parlament encara mostra la llicenciatura

Confús però legal

«Pot admetre's que indueix o pot induir a confusió els lectors de la pàgina web, i fins i tot que l'esmentada confusió pugui tenir un propòsit interessat, però el cert és que en cap moment s'afirma que el denunciat sigui Llicenciat en Filologia Catalana», recorda l'acte, reproduint així un argument de la Fiscalia. En relació amb el delicte d'intrusisme professional -per exercir sense tenir la llicenciatura-, el TSJC va recordar que Puigdemont «va obtenir el carnet de premsa després d'exercir les tasques periodístiques», per això «de manera patent» no encaixa en el delicte del qual l'acusa Unión Cívica Española.