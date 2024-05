Detenen una dona per empadronar immigrants de manera irregular a Anglès

Els Mossos d'Esquadra ha detingut una dona, de 25 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'usurpació d'estat civil, falsificació documental i un delicte contra els drets de ciutadans estrangers. L'arrestada, amb antecedents, havia empadronat fins a tretze migrants en quatre domicilis diferents d'Anglès a canvi de diners. Per fer-ho, utilitzava contractes d'arrendament fraudulents amb documentacions falsificades de persones nacionals que ho desconeixien. La detenció es va fer el 15 de maig i la dona va passar a disposició policial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions.

Les indagacions es van iniciar a mitjans de l'any passat quan els agents de la unitat d'investigació de la comissaria de Santa Coloma de Farners van saber que una dona podria estar empadronant immigrants de manera il·legal en domicilis d'Anglès.

Davant els indicis que podria realitzar irregularitats en els tràmits d'empadronament, afavorint la permanència d'immigrants il·legals, els investigadors van estudiar diversa informació de les administracions.

Els policies van veure que s'havien utilitzat contractes d'arrendament fraudulents amb documentacions falsificades de persones nacionals que no havien residit mai a les poblacions afectades i que no tenien coneixement que s'utilitzava la seva identitat per aquests contractes.

Amb aquest sistema la dona havia empadronat tretze migrants en quatre domicilis diferents fent ús de documentació falsificada, alterant així la relació de veïns que realment vivien lícitament a la finca, i que no sabien que al domicili constaven empadronades més persones.

Segons informen els Mossos, l'empadronament fraudulent es duia a terme previ pagament d'una quantitat econòmica i sabent que gràcies a això podien començar a tenir accés a diverses ajudes socials, sanitàries i facilitar-los els permisos de residència.