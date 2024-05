L'ingredient que has de posar a la nevera per evitar bacteris

Netejar és una tasca que no sol agradar, però és indispensable. Viure en un entorn insalubre pot arribar a comportar un risc per a la nostra salut. Els bacteris i els gèrmens solen proliferar en llocs on la neteja és escassa o nul·la. En aquest article aprendràs un truc fonamental per tal de tenir la teva nevera en perfectes condicions. Només necessitaràs utilitzar aquest ingredient natural: descobreix-lo!

La canyella té molts beneficis

La canyella, aquesta espècie aromàtica tan comuna a les nostres cuines, amaga un inesperat ús que pot transformar la teva nevera en un espai més agradable i beneficiós per a la salut. Habitualment, la guardem al rebost juntament amb la resta d'espècies, però col·locar un parell de branques de canyella a l'interior del frigorífic pot aportar múltiples avantatges:

Neutralitzador d'olors: La canyella posseeix una aroma intensa i agradable que ajuda a eliminar les males olors de la nevera, prevenint l'acumulació d'aquestes sensacions desagradables que solen impregnar els aliments .

La canyella posseeix una aroma intensa i agradable que Propietats antibacterianes : La canyella té propietats antibacterianes naturals que ajuden a prevenir el creixement de bacteris i floridura a la nevera , allargant la vida útil dels teus aliments.

: La canyella té propietats antibacterianes naturals que allargant la vida útil dels teus aliments. Ambient acollidor: La subtil aroma de canyella que s'allibera a la nevera crea un ambient acollidor i agradable, similar al de les pastisseries o cafeteries.

La subtil aroma de canyella que s'allibera a la nevera Repel·lent d'insectes: L'aroma de la canyella també actua com a repel·lent natural d'insectes, mantenint allunyades de la teva nevera les molestes mosques de la fruita i altres bestioles no desitjades

La canyella amb bicarbonat a la nevera

A moltes llars s'està posant de moda utilitzar un truc que barreja la canyella amb el bicarbonat per tenir una bona olor a la nevera. Per preparar-lo, només necessitaràs un petit recipient de plàstic, mitja tassa de bicarbonat i dues cullerades de canyella. La seva elaboració és molt senzilla: