Torra: "El que ha passat amb els Jordis és una indecència més del que hem hagut de suportar en l'últim any"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dijous un missatge d'agraïment a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i al president d'Omnium, Jordi Cuixart. En concret, ha assegurat que "els Jordis haurien de ser en l'acte de celebració del primer aniversari que els catalans van sortir al carrer a defensar les institucions". "Estem amb ells. El que ha passat amb els Jordis és una indecència més del que hem hagut de suportar durant aquest any", ha denunciat. Torra ha fet aquestes declaracions minuts abans de l'inici de l'acte impulsat per les entitats sobiranistes sota el lema 'No ens aturarem'. El president de la Generalitat ha subratllat que ha participat de l'acte per commemorar la defensa que va fer la ciutadania de les institucions catalanes, la democràcia i el dret a l'autodeterminació. També ha lamentat la causa judicial "contra l'independentisme" i ha reiterat que és "una farsa".