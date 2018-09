Els Mossos desallotgen els membres dels CDR que hi ha a les portes del TSJC

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant des de primeres hores d'avui prop d'un centenar de membres dels CDR que s'han concentrat davant l'entrada principal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que han bloquejat en protesta per la petició de penes de presó per a onze d'ells.





Davant la presència dels Mossos els activistes s'han negat a abandonar el lloc i han adoptat una actitud de resistència passiva, per la qual cosa els agents han començat a retirar aquestes persones una a una, agafant-les en ocasions pels peus i les mans.Segons ha informat el CDR Catalunya a les xarxes socials, fa una mica més de set mesos que aquests grups van protagonitzar "una acció no violenta" al TSJC per "denunciar la repressió rebuda", i ara la fiscalia demana presó "per a onze de les catorze companyes que van ser detingudes, i per això avui ho tornem a fer".També en un comunicat amb el títol "Quan la injustícia és llei, la desobediència és un deure" i "Ja n'hi ha prou de Tribunals d'Excepció", els Comitès de Defensa de la República denuncien que "el sistema judicial del Regne d'Espanya, hereu directe del franquisme, reprimeix tot l'Estat i la ciutadania catalana".Davant aquesta situació, indica que "la millor solidaritat amb les persones encausades i detingudes és que siguem milers les possibles encausades i detingudes, perquè no tinguin ni suficients presons ni suficients 'in-justícia- per tancar-nos a totes".