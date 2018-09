Pugen a 24 els policies investigats per l'1-O

La xifra de policies nacionals investigats per càrregues de l'1-O a la ciutat de Barcelona va ascendir a 24 en investigar-se dos efectius més (un agent i un inspector) per la seva actuació a l'escola Dolors Monserdà-Santapau del districte de Sarrià-Sant Gervasi, on hi va haver 18 ferits.

Ho van explicar ahir en roda de premsa l'alcaldessa, Ada Colau, i el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que van ressaltar que entre els 24 investigats pel jutjat d'instrucció 7 de Barcelona hi ha quatre dels vuit inspectors en cap que aquest dia van intervenir en l'operatiu contra l'1-O. Per això, van demanar que testifiqui davant el jutge el responsable del dispositiu policial.