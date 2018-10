Buch descarta dimitir i insta la CUP a aclarir si ha canviat i ara avala la «violència»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va rebutjar dimitir per les càrregues dels Mossos d'Esquadra a la manifestació sobiranista de dissabte a Barcelona i va instar la CUP a aclarir si ha «canviat d'estratègia» i ara avala la «violència». Els Mossos van carregar contra els manifestants independentistes que volien impedir una mobilització de l'associació de policies i guàrdies civils Jusapol, uns altercats que van concloure amb sis detinguts –que ja han quedat en llibertat– i 24 ferits.

Els incidents han obert una bretxa entre el Govern i l'esquerra independentista, especialment la CUP, que dissabte mateix va demanar la dimissió immediata del conseller d'Interior, tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, va descartar destituir-lo. Buch va dir que no s'ha plantejat dimitir i va carregar contra el cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera, per haver «falsejat la realitat» en criticar l'actuació dels Mossos, que, segons va dir, «van protegir la seguretat de tots» mentre «un grup de persones d'una manera violenta va atacar un cordó policial i el va intentar traspassar més d'una vegada».

«Si el cordó policial no hagués aguantat, segurament ara estaríem parlant d'una batalla campal, d'uns fets d'autèntica violència, d'un drama», va alertar Buch, que malgrat deplorar les motivacions de la marxa de Jusapol va remarcar que «cal garantir la llibertat d'expressió, per molt que es pensi justament el contrari».

Segons Buch, «el que ha de fer Riera és explicar si ells han canviat d'estratègia» i, després que l'independentisme hagi arribat fins aquí «gràcies al respecte, la democràcia i el pacifisme, ara pensen que la violència els porta a algun lloc».

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar el conseller d'Interior i l'actuació dels Mossos d'Esquadra, encara que analitzarà l'actuació policial. En una entrevista a Tv3, va assegurar que «els Mossos tenien un paper complicadíssim», però que estudiarà si es va produir alguna pràctica equivocada, sobretot en el tram final de la protesta, quan hi va haver més càrregues policials.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar explicacions a Buch per l'actuació dels Mossos i va dir també que li preocupa la seva actitud davant la realitat, ja que nega que es necessitin més agents a Barcelona. Preguntada per la seva posició davant de les peticions de dimissió de Buch, Colau va considerar que com a representant institucional ha de «ser prudent» i esperar a conèixer els detalls.

Sobre la convocatòria de Jusapol de dissabte, va comentar que «s'amagava darrere d'unes reivindicacions salarials però en realitat anaven a reivindicar unes càrregues policials que saben que han ferit moltíssim».

El líder del PP, Pablo Casado, va instar la Fiscalia a actuar «contra aquests energúmens que apallissen agents de la Policia i de la Guàrdia Civil», mentre el president del grup del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va demanar a Colau que «condemni l'actuació» dels Comitès de Defensa de la República (CDR), uns «monstres», va dir, creats per Torra.

La diputada de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán va expressar el seu «màxim suport als membres del sindicat Jusapol» i va afirmar que «els intolerants separatistes intenten expulsar de l'espai públic els que no pensen com ells». Roldán va demanar a Buch que es disculpi per haver qualificat la manifestació convocada per Jusapol en defensa de l'operatiu policial de l'1-O de «provocació».

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, confia que Buch presentarà un informe «complet» sobre l'actuació dels Mossos durant les manifestacions de signe contrari. En canvi, des de la seva residència a Suïssa, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va adoptar un to més crític amb Buch en una sèrie de tuits en què va lamentar que s'hagués «autoritzat» la manifestació policial i va retreure la «contundència» de les càrregues dels Mossos, tot i que va reclamar a l'independentisme que «fins i tot davant d'una provocació com la de Jusapol respongui amb resistència pacífica».