El Govern veu «poc marge» per la pujada fiscal dels comuns

El Govern obrirà demà les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat amb Catalunya En Comú-Podem, una reunió en la qual acceptarà dialogar sobre una reforma fiscal per a la que, això no obstant, veu «poc marge», mentre els comuns avisen que les seves condicions són «irrenunciables».

Així ho va explicar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu en el que s'ha estrenat el nou conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, en substitució d'Ernest Maragall.

Serà demà al matí quan l'Executiu català iniciï els contactes per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat, unes converses que arrencaran amb els comuns, encara que el Govern de Quim Torra està disposat a veure's també amb altres grups parlamentaris que tinguin «voluntat de negociar». De moment, Artadi va confirmar que «es pot donar per tancat» un acord en el si del Govern sobre la proposta que posarà als comuns sobre la taula, a falta d'alguns «serrells».

Però les negociacions vindran marcades per les condicions fetes públiques per CatComú -entre les quals figuren augmentar la despesa en 1.700 milions i incrementar l'IRPF a les rendes que superin els 90.000 euros anuals- i que ja van provocar discrepàncies entre ERC i PDeCAT, ja que els republicans veuen la reforma fiscal «amb bons ulls», mentre els posconvergents ho titllen de «línia vermella». Si bé Artadi va evitar posicionar-se sobre la proposta dels comuns, la consellera va reconèixer que el Govern va acordar que «d'inici no es plantejaria una reforma fiscal», si bé estarà a «l'expectativa» de les converses amb els comuns. «No hem posat una revisió fiscal sobre la taula, però això no vol dir que no es pugui parlar. Caldrà parlar amb concreció i veure tant del costat de les despeses com dels ingressos quines modificacions s'han de fer».