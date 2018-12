El memorial del 17-A a la Rambla inclourà una frase per la pau

El mosaic de Joan Miró del Pla de l'Os serà el protagonista del Memorial Rambles per recordar els atemptats del 17 d'agost de 2017, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits a Barcelona i Cambrils, amb 14 de les víctimes mortals a la Rambla. La proposta contempla, per una banda, la cura, restauració i neteja del mosaic, imatge icònica de l'atemptat. D'altra banda, i en una primera fase, s'instal·larà prop del mosaic un element recordatori de l'atemptat, que inclourà una frase escollida d'entre els milers de missatges de solidaritat expressats per la ciutadania. Aquest element memorial, serà en forma de placa a terra i, per tant, no hi haurà cap element que sobresurti tipus monòlit.

El Memorial s'entén com un homenatge a la pau, la cultura i la fraternitat, i vol convertir-se en un referent universal que convidi a la concòrdia, l'entesa i la solidaritat.