Torrent evita avalar Torra: "La via d'ERC és l'escocesa"

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha evitat avalar la via eslovena cap a la independència reivindicada pel president català, Quim Torra, i ha advertit que la via que defensa ERC és l'"escocesa", en ser "la correcta i la que ens farà guanyar".

Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans davant la presó de Lledoners, després de visitar els dirigents independentistes empresonats, entre ells els quatre que fa dies van iniciar una vaga de fam.

Torra ha rebut una pluja de crítiques després que, en la presentació aquest cap de setmana del Consell per la República, afirmés: "Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha marxa enrere al camí a la llibertat. Els eslovens van decidir seguir endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures".

Preguntat diverses vegades al respecte, el president del Parlament i dirigent d'ERC ha evitat reiteradament avalar la via eslovena cap a la independència reivindicada per Torra.

"Hem defensat sempre i seguirem defensant la via escocesa, que és la correcta i la que ens sembla que ens farà guanyar, perquè connecta amb el 80% de la població d'aquest país i aporta una solució democràtica al conflicte", ha assenyalat el dirigent republicà.

Torrent ha insistit que tant ell "a nivell personal" com ERC han "defensat sempre la via escocesa" a Catalunya com "la via referent" i la "correcta", en al·lusió a l'acord que va permetre un referèndum sobre la independència entre Escòcia i el govern del Regne Unit.

En ser preguntat sobre si creu que Torra ha estat malinterpretat en les seves paraules, Torrent s'ha limitat a respondre que a Catalunya "tot el que hem fet sempre en aquest procés cap a la república és cívic, democràtic i pacífic. Ho continuarem fent d'aquesta manera i estic convençut que això ho compartim tots".

Torrent ha assegurat que no ha abordat amb els presos aquesta qüestió, encara que sí que ha reconegut després que amb l'exvicepresident català i líder d'ERC Oriol Junqueras han parlat "evidentment de quina és la voluntat i l'opció estratègica d'ERC i quin és el posicionament polític que, al seu parer, ha de seguir el moviment independentista".