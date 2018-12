Oriol Pujol demana substituir l'ingrés a presó per treballs comunitaris

L'exdiputat de CiU Oriol Pujol va demanar ahir a la jutge que substitueixi el seu ingrés a la presó per complir els dos anys i mig als quals va ser condemnat pel cas ITV per treballs socials en benefici de la comunitat, en argumentar que ha reconegut els fets i n'ha reparat el dany.

Així ho va sostenir Oriol Pujol en una vista celebrada ahir durant amb prou feines mitja hora davant la secció vint de l'Audiència de Barcelona, que decidirà en principi al gener, després de les festes nadalenques, si acorda el seu ingrés a la presó, com planteja la Fiscalia, o accepta substituir-li aquesta pena per treballs socials en benefici de la comunitat.

Segons van informar fonts judicials, la Fiscalia Anticorrupció va mantenir en la vista la seva tesi que Oriol Pujol ha d'ingressar a la presó al·legant raons de prevenció general davant un cas de corrupció, en el qual la presó té un component intimidatori i d'exemplaritat.

Per contra, l'advocat d'Oriol Pujol, Xavier Melero, va replicar que també és exemplar que una persona que ha tingut una trajectòria pública per les seves responsabilitats polítiques passi per un «llarg període» de treballs socials per complir condemna.

Davant aquesta tessitura, la jutge ha preguntat a Oriol Pujol si estaria disposat a substituir el seu ingrés a la presó per treballs en benefici de la comunitat, davant la qual cosa l'exsecretari general de CDC i expresident del grup parlamentari de CiU ha contestat afirmativament.

El seu advocat va ressaltar davant la jutge que en el cas d'Oriol Pujol hi ha hagut penediment, perquè l'exdirigent de CDC ha admès els fets en un acord d'acord amb la Fiscalia, i reparació del dany, pel que entén que existeix base suficient per evitar el seu ingrés a la presó, tenint en compte a més que cap de les penes dels tres delictes pels quals ha estat condemnat supera els dos anys de presó.



Acord amb la Fiscalia

Oriol Pujol va acordar amb la Fiscalia una condemna de dos anys i mig de presó pel cobrament de comissions il·legals a canvi d'usar la seva influència política en benefici d'un grup d'empresaris en la trama de les ITV, per la que va ser condemnat pels delictes de falsedat documental, suborn i tràfic d'influències.

La Fiscalia va demanar a final de novembre l'ingrés immediat d'Oriol Pujol a la presó en considerar que d'aquesta forma es complirà la «funció reeducadora» de la pena i donada la «naturalesa i gravetat» de la «corrupció política» per la que va ser condemnat.

El ministeri públic es va posicionar així després que Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident Jordi Pujol que es va dedicar a la política, demanés no ingressar a la presó al·legant que és pare de tres fills de 21, 20 i 17 anys, que es fa càrrec del pagament de la hipoteca del pis on viu la seva família i de les seves despeses sanitàries i que està intentant refer la seva vida treballant com a agent comercial d'una empresa i, fins i tot, portant a terme tasques de voluntariat.

Precisament, la defensa ha esgrimit que Pujol està actualment col·laborant amb la Fundació Gregal i amb Pare Manel en el servei de menjadors comunitaris per a persones sense recursos.



Ocultar patrimoni

La Fiscalia argumenta per contra que l'exdiputat de CiU va ocultar en el seu informe que disposa d'un habitatge unifamiliar com a segona residència a Urús (Cerdanya) i que pertany a la família Pujol-Ferrusola, «sent de domini públic que no es tracta d'una família amb escassos recursos econòmics».