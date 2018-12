EN DIRECTE | Sánchez compareix al Congrés per parlar de Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dimecres al Congrés dels Diputats en un debat a petició pròpia –i també de PP, ERC i PDeCAT- sobre la seva política a Catalunya i el Brexit. Un ple que es produeix en un moment de confrontació entre els executius català i espanyol en tres flancs: per la polèmica que envolta el Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona el dia 21, pel paper dels Mossos davant els CDR i els amenaces d'intervenció per part del govern espanyol, i per les manifestacions del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la 'via eslovena' per assolir la independència, que l'Estat veu com un aval a la violència. El debat començarà a les 9 del matí amb una intervenció sense límit de temps per part del president espanyol, i després vindrà la rèplica de vinc minuts de cada grup, de major a menor, tret del PSOE, que parlarà l'últim.