Els líders empresonats demanen «serenor i fermesa» en una carta conjunta

Els polítics independentistes presos apel·len a la «serenor i fermesa» davant la proximitat de l'inici del judici del procés. El president del grup parlamentari de JxCat, pres a Lledoners, Jordi Sànchez, va assegurar ahir que l'independentisme té l'obligació d'exercir la protesta no violentament. «Si perdem el relat de la no-violència ho perdrem tot», va afirmar en una entrevista al diari Ara. «Les cares tapades no ens representen», va recordar, en referència a les accions dels CDRs. Sánchez va explicar que optar per l'enfrontament i els aldarulls al carrer no «ens faran guanyadors com a país».

La resta d'independentistes també van cridar a la «serenitat i fermesa» en una carta conjunta publicada ahir a Vilaweb. Apel·len a la «unitat estratègica granítica», que des «del respecte i la generositat» sigui capaç de «superar els embats de l'Estat espanyol». L'article està signat per Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

En paral·lel, ahir unes 300 persones es van concentrar a Madrid davant les seus del Suprem i l'Audiència Nacional per denunciar que el judici del procés no serà «just» i que hi ha «nou presos polítics». A les portes del tribunal que en poques setmanes jutjarà l'1-O es van escoltar crits de «presos polítics, llibertat».