El Tribunal de Comptes investiga Puigdemont per desviar milions l'1-O

El Tribunal de Comptes admet a tràmit la demanda de la Fiscalia contra 19 exalts càrrecs de la Generalitat, amb Carles Puigdemont al capdavant, per la desviació milionària de fons públics per a l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017, que els imputa la Fiscalia. El tribunal va obrir diligències preliminars després d'admetre a tràmit les demandes de la Fiscalia i de Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució contra Puigdemont i d'altres exalts càrrecs de la Generalitat, segons informen fonts del tribunal. Ara, afegeixen les fonts, s'ha de nomenar un delegat instructor, que és qui determinarà la quantitat exacta de recursos públics finalment detrets i, en cas d'arribar a judici, aquest recauria en la secció de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, que va ser qui va jutjar Artur Mas pel 9-N. Es tracta d'un procés per determinar la possible responsabilitat comptable dels membres del Govern que van participar en l'1-O independent al qual se segueix al Suprem per la responsabilitat penal. En la seva demanda davant el Tribunal de Comptes, el Ministeri Públic eleva el desviament milionari de diners públics a una quantitat molt superior a les apuntades en la causa que s'investiga al Suprem.