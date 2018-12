Les protestes afecten a més de deu carreteres gironines

Les comarques gironines van ser ahir les més afectades pels talls de carreteres, ja que la circulació va quedar obstruïda a primera hora del matí a algunes de les artèries clau de la demarcació –AP-7, N-II i C-66, entre altres–, de manera que alguns trams van quedar absolutament col·lapsats i centenars de vehicles van quedar atrapats durant algunes hores. Al llarg del matí, però, es va anar restablint la circulació fins que la normalitat va tornar a tota la xarxa viària gironina.

Els talls de carreteres dels CDRs es van produir a diferents punts de les comarques gironines, més enllà de la gran concentració a l'autopista de Girona. A les nou del matí, a la demarcació les protestes contra el Consell de Ministres van afectar la C-31 a Pals, Torroella de Montgrí, Verges i Ullà, la C-65 a Llambilles, la C-66 a Celrà i Palol, la GI-623 a Saus, la GI-634 a Verges i l'N-II a Sarrià de Ter, Medinyà i Bàscara. També va haver-hi afectacions a la C-25 a Santa Coloma de Farners i Campllong i la C-37 a la Vall d'en Bas.

El punt més calent va ser a Bàscara, on diverses persones van tallar la carretera N-II i van fer foc al mig de la calçada. El trànsit de la carretera N-II en sentit sud a l'altura de Sant Julià de Ramis i la N-IIa al sud a Celrà també es van veure afectats.

A Verges, poc després de les onze del matí els accessos al municipi i a la C-31, tallats durant cinc hores, es van reobrir. Més d'un centenar de persones van bloquejar les entrades del poble a les sis del matí amb cintes i bales de palla, que posteriorment van retirar per deixar pas a les desenes de camions i vehicles que hi havien quedat atrapats.



L'AP-7, a banda del tram de Girona oest, també es va tallar durant unes quatre hores a l'alçada de Sils.

Per altra banda, a l'Alt Empordà es van produir algunes retencions a Figueres, però a les nou del matí les carreteres fluïen amb normalitat. Hi havia un control dels Mossos a l'entrada de l'autopista per Figueres Nord i es circulava amb normalitat per la N-II. Per les vies secundàries que hi donen accés hi havia talls puntuals on es donava pas alternatiu per la presència d'objectes a la carretera com pneumàtics, blocs de formigó o fins i tot arbres sencers de grans dimensions. Se situaven principalment a la C-31 direcció l'Escala o la Gi-623 entre Orriols i Viladamat.

A la tarda, amb totes les carreteres reobertes a la província de Girona segons informava el Servei Català de Trànsit, la carretera N-260 al seu pas per la localitat de Maià de Montcal es va tornar a tallar en els dos sentits de la marxa.

Tallen la via del tren

Un incendi al mig de la via va obligar a tallar la via de tren entre Bordils i Flaçà. Un tren de la RG1 es va haver d'aturar i el trànsit ferroviari es va interrompre. La circulació es va restablir gairebé dues hores deprés i les línies R11 i RG1 van començar a operar amb normalitat. Durant el tall, els viatgers de Girona es van reubicar en serveis de l'AVE per arribar a Barcelona. Els Bombers van activar una dotació per apagar el foc, situat al quilòmetre 26 de la C-66, al costat de les vies, entre Bordils i Celrà. Cal detacar, a més, que la vaga convocada ahir per alguns sindicats de Renfe va fer que la circulació de trens fos molt inferior a allò habitual.

Transport escolar afectat

El transport escolar de les comarques de Girona també es va veure afectat per les protestes amb la suspensió de més d'una vintena de línies. Segons va informar a Europa Press la Conselleria d'Educació de la Generalitat, les mobilitzacions van obligar a suspendre sis línies a l'Alt Empordà, 12 al Gironès, una al Pla de l'Estany i totes les del Baix Empordà, excepte sis. Tot i això, les escoles i instituts catalans van obrir les portes ahir amb plena normalitat, segons les mateixes fonts, i des de la Federació d'associacions de mares i pares van destacar que la jornada va transcórrer «sense incidències».

A més, alguns centres com la Universitat de Girona (UdG) es van veure afectats per aquests talls, ja que hi ha personal que no va poder arribar al seu lloc de treball o ho va fer tard, encara que els qui van poder arribar-hi van desenvolupar la seva tasca amb normalitat.