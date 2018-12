Impositors de la cooperativa de l'Aldea comencen a recuperar els estalvis

Set anys després de la fallida de la secció de crèdit, la Cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre, ha fet el primer retorn de part dels estalvis entrampats dels socis i proveïdors. El gran gruix dels 408 afectats van rebre, entre dimarts i dimecres passat, el primer pagament.

Fins al 2030, si abans no hi ha una sentència judicial que indemnitzi l'entitat agrícola, s'aniran pagant els 4,5 milions d'euros de l'endeutament amb els impositors. També la Cooperativa Agrícola de Cambrils, al Baix Camp, ha abonat més de la meitat dels 32,5 milions d'euros que deu als socis des del tancament de la caixa agrària. En concret, amb el pagament que es va fer al juny s'ha retornat el 56%. Les dues cooperatives han fet remuntar l'activitat els últims exercicis i esperen que es fixi aviat data per als judicis.

Tots els socis i impostors de la Cooperativa de l'Aldea que, com preveia el conveni, han comunicat el conte bancari on volien rebre els diners, ja han rebut el primer pagament per recuperar els seus estalvis. «Ho ha portat el gran gruix i es va fer el pagament la setmana passada, perquè s'havia de fer abans del 31 de desembre».