El PDeCAT no deixarà «ni tramitar» els pressupostos de l'Estat si no hi ha cap oferta «seriosa» per a Catalunya

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha assegurat que la seva formació no deixarà "ni tramitar" els pressupostos generals de l'Estat (PGE), en cas que el president espanyol, Pedro Sánchez, no faci cap oferta política "seriosa" per a Catalunya. En una roda de premsa aquest dilluns al migdia a la seu del partit -després de la reunió de la direcció executiva-, Bonvehí ha explicat que el PDeCAT vol pactar amb el Govern i el grup d'ERC a Madrid l'estratègia contra els comptes, i ha reiterat el 'no' dels nacionalistes als pressupostos. De fet, no ha descartat presentar-ne una esmena a la totalitat.

Tot i que Bonvehí no ha volgut concretar si el PDeCAT es planteja facilitar la tramitació dels pressupostos -resta a l'espera per si Sánchez fa alguna proposta política-, el president del partit sí que ha lligat aquesta opció al fet que arribi una proposta política del cap de l'executiu espanyol. De fet, Bonvehí espera que Sánchez faci una proposta política "seriosa" per a Catalunya abans de presentar els pressupostos al Congrés. El president del PDeCAT també ha garantit el 'no' del partit als comptes espanyols, així com que qualsevol "acció" serà "consensuada" amb Esquerra i l'executiu de Quim Torra.

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ja va apuntar en conversa amb l'ACN la setmana passada que la formació es plantejava presentar esmena a la totalitat dels PGE. Al seu torn, el coordinador d'acció política del partit, Ferran Bel, obria la porta a facilitar-ne només la tramitació. Els dos dirigents coincidien en mantenir el 'no' als comptes. En aquesta línia, Bonvehí ha estat clar: "El nostre vot definitiu als PGE serà un 'no', tant si es tramiten com si no".