Torrent recalca a Sánchez que no hi haurà «xecs en blanc» per aprovar els Pressupostos

El president del Parlament, Roger Torrent, ha recalcat avui al cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que no donaran "xecs en blanc" davant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i l'ha emplaçat a ser "valent" per presentar una proposta per a Catalunya, que avui dia "no està" encara sobre la taula.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torrent, en vigílies que Sánchez present els Pressupostos al Consell de Ministres de divendres, ha demanat una "taula de diàleg, de govern a govern, on es pugui parlar de tot, sense tabús".

Ha descartat que la proposta de solució al conflicte català hagi de sortir de Catalunya, doncs els catalans ja "tenen uns grans consensos i un d'ells és el referèndum d'autodeterminació".

Així que "qui ha de ser valent és ell -Pedro Sánchez-", ha subratllat el dirigent d'ERC, que ha recalcat que la proposta política del president del Govern per al conflicte català "no està" encara sobre la taula, doncs l'Estatut "ja el vam votar".

Torrent ha remarcat que el seu partit ja ha estat "molt clar" en el sentit que no es donarà "cap xec en blanc per aprovar els Pressupostos", de manera que, si Sánchez vol tenir els comptes, haurà d'abandonar "la repressió i apostar per la política", ha remarcat.

Sobre una hipotètica investidura a distància de Carles Puigdemont aquesta legislatura, Torrent ha insistit que només avalaria fórmules que siguin "efectives", però en tot cas ha recordat que ja hi ha avui dia un president de la Generalitat, Quim Torra, i un Govern que "ha de governar".

Respecte als judicis del procés, ha assegurat que les forces independentistes treballen en una estratègia conjunta i, en el cas que hi hagi sentència condemnatòria, ha advocat per donar una resposta amb l'"esperit" de les aturades del 3 d'octubre del 2017.

Una resposta "cívica, pacífica però contundent", que el president del Parlament entén que no suposaria el final de la legislatura.