Un diputat alemany suggereix un debat sobre Catalunya al Bundestag

El diputat alemany Andrej Hunko va insinuar que el seu partit, Die Linke, podria impulsar un debat sobre Catalunya al parlament federal, el Bundestag. En unes declaracions, Hunko va dir que «com a mínim hi haurà preguntes» parlamentàries en els pròxims mesos a la cambra germànica. El representant de la formació d'esquerres també va afegir que a Alemanya hi haurà cobertura mediàtica del judici del procés perquè «és un afer europeu», alhora que va reclamar la implicació d'institucions com el govern alemany, la UE i Consell d'Europa contra l'empresonament de líders independentistes.