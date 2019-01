Valls avala l'acord de Cs a Andalusia però diu que ell «mai» pactaria amb Vox

L'ex-primer ministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va garantir ahir que «mai» negociarà ni pactarà amb l'extrema dreta, i va manifestar el seu «més profund pesar» pel fet que la presidència d'Andalusia compti amb el suport de Vox.

En un comunicat, Valls va recordar que es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig com a candidat independent i sense pertànyer a cap partit polític -si bé la seva candidatura compta amb el suport de Cs-, per això «la seva única lleialtat» és envers Barcelona i els barcelonins. En aquest sentit, va assegurar: «Jo mai negociaré directament o indirectament la investidura ni un pacte de govern amb cap formació separatista, supremacista o populista, ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra». L'aspirant a l'Ajuntament barceloní, després de mostrar el seu «respecte» pels votants andalusos que han expressat una «voluntat de canvi», va reiterar que hagués preferit un acord entre les formacions constitucionalistes.



El Govern i la ràdio «pirata»

La Direcció General de Mitjans de Comunicació va demanar a l'alcaldable per Barcelona Manuel Valls informació sobre «La Súper 96», una emissora sense llicència on el polític va concedir una entrevista el 9 de gener. En una carta enviada a Valls ahir, la Generalitat recorda al polític que l'any 2017 va obrir un període d'informació prèvia a un procediment sancionador contra l'emissora i per això l'insta a «facilitar» tant l'adreça dels seus estudis com el nom dels responsables de la ràdio.