Disset detinguts en una operació antigihadista a Barcelona i Igualada

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir disset persones en una operació antiterrorista que es va desenvolupar a Barcelona i Igualada des de primera hora del matí. Entre els arrestats, que en total acumulen 369 delictes a Barcelona, hi ha un grup de cinc persones «en avançat estat de radicalització» gihadista que tenien la voluntat d'atemptar a la capital catalana i que passaran a disposició de l'Audiència Nacional, va explicar el conseller d'Interior, Miquel Buch.

La implicació dels altres dotze detinguts amb la voluntat de cometre un atemptat s'anirà perfilant a partir de l'anàlisi del nombrós material informàtic comissat durant l'operació d'ahir, en la qual els Mossos van activar un centenar d'agents d'Informació, Grups Especials d'Intervenció (GEI), Tedax i seguretat ciutadana, a més de la unitat canina. El conseller d'Interior va destacar que, gràcies a la feina dels Mossos d'Esquadra, (els terroristes) «en cap moment» van tenir l'oportunitat de dur a terme les accions que planejaven.

La investigació va començar al maig de 2017 amb la denúncia d'un ciutadà relacionada amb el gihadisme. Durant el seu transcurs, amb una vigilància exhaustiva per part de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, es va descobrir que a més de delictes relacionats amb el terrorisme, també n'hi havia contra el patrimoni, contra la salut pública i d'organització criminal.



Cinc gihadistes radicalitzats

Entre els disset detinguts d'aquesta operació, anomenada Alexandria -16 a Barcelona i un a Igualada-, destaquen cinc persones «en avançat estat de radicalització i amb la convicció i el propòsit d'atemptar», va exposar ahir el conseller d'Interior.

De les cinc persones detingudes per un delicte de terrorisme, organització criminal i delicte patrimonial, n'hi ha tres originàries d'Algèria, una de Líbia i una d'Iraq. Els detinguts tenen entre 33 i 44 anys, estaven disposats a fer tota mena de robatoris i vivien sense fer ostentació, en habitatges discrets.

Segons els Mossos, la majoria dels investigats es defineixen pel seu perfil radical i el seguidisme dels postulats del moviment gihadista. El grup defensava els principis doctrinals i d'acció del moviment gihadista i consumia importants volums de publicacions amb els postulats de Daesh.



Organització amb 369 delictes

Aquestes cinc persones, juntament amb les altres dotze, formaven part d'una organització criminal que «havia fet del delicte la seva manera de viure» cometent principalment furts i robatoris, va explicar Buch.

El grup es dedicava fonamentalment a delictes contra el patrimoni, falsedat documental i tràfic d'estupefaents. La investigació ha pogut acreditar 369 delictes contra el patrimoni al centre de Barcelona, principalment robatoris i furts.



L'operació continua oberta

Els accessos als cinc domicilis de Barcelona i el domicili d'Igualada van estar tutelats pel jutjat número 6 de l'Audiència Nacional. La investigació també va comptar amb la col·laboració del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

L'operació continua oberta, i en aquests moments se centrarà a analitzar el material, bàsicament informàtic, que s'ha trobat als domicilis perquè serveixi de base per continuar la investigació. No es descarta que algunes de les 12 persones que no han estat acusades de terrorisme ho siguin en el transcurs de la investigació.

El conseller Miquel Buch va destacar que Catalunya manté el nivell 4 -en una escala de l'1 al 5- de l'alerta antiterrorista des de fa quatre anys, i és per això que els Mossos destinen «molts recursos» i «esforços» a aquesta matèria, perquè la lluita antiterrorista és «prioritària».