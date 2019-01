Òmnium es mobilitzarà a ciutats europees i vol «empaperar» Catalunya

Òmnium Cultural va presentar ahir la campanya «Judici a la democràcia», a partir de la qual convocarà mobilitzacions a diverses ciutats d'Europa, «empaperarà totes les llars i arribarà a totes les bústies» catalanes per denunciar que en la causa del procés no es jutjaran delictes sinó drets fonamentals.

Aquestes són dues de les accions anunciades per aquesta entitat independentista –el president de la qual, Jordi Cuixart, està empresonat des de fa més de 15 mesos– des de l'escenari de l'acte polític que es va celebrar al Castell de Montjuïc, a Barcelona.

La vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, i el membre de la Junta Nacional, Xavier Antich, van explicar que aquesta organització preveu convocar al llarg del judici manifestacions a Brussel·les (Bèlgica), Estrasburg (França) i Ginebra (Suïssa), tots ells punts neuràlgics de la Unió Europea, així com a Madrid.

A més, Òmnium va donar a conèixer el vídeo titulat Jo Acuso –reprenent l'al·legat de l'escriptor francès Émile Zola– en el qual participen diverses cares conegudes de l'escena cultural catalana, al costat de representants de tots els partits sobiranistes: Míriam Nogueras pel PDeCAT i la Crida, Marta Vilalta per ERC, Joan Josep Nuet pels Comuns i Bel Olid per la CUP. També hi apareixen, entre d'altres, la parella de Cuixart, Txell Bonet, o Roger Español, que va perdre un ull durant les càrregues de l'1 d'octubre del 2017, en rebre l'impacte d'una bala de goma disparada per la Policia Nacional.

Durant el judici, l'entitat independentista també repartirà un diari gratuït per informar del que passi a dintre de la sala i exercir un paper de «contrainformació» respecte «als mitjans de l'IBEX 35», a més de celebrar diversos «judicis populars» i muntar casetes al carrer per informar a la ciutadania.

L'acte va acabar amb la intervenció del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que n'assumeix el lideratge des que Cuixart està empresonat. «No som delinqüents, som orgullosos dissidents», va asseverar Mauri; «dissidents d'un Estat que ha comès el pitjor dels delictes: agredir la ciutadania amb la seva policia política», va afegir. Va sostenir que la causa oberta contra els líders independentistes no jutjarà només els acusats, sinó el 80% de la ciutadania, partidària d'un referèndum i contrària de la monarquia i la presó.