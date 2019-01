Descarten que el caçador que va matar dos agents rurals pateixi alteració mental

Els perits que van declarar ahir en el judici del caçador que va matar dos agents rurals disparant quatre trets el 21 de gener del 2017 a Aspa (Lleida) van descartar que l'acusat tingui alterades les capacitats mentals.

El psiquiatre Ángel Pedra, que va declarar com a perit citat per l'acusació, ha assegurat que, en la reconstrucció del doble crim, l'acusat, I.R., va mostrar «falta de remordiment» i no es va mostrar abatut en cap moment.

Pedra va declarar ahir en la tercera jornada del judici a l'Audiència de Lleida i ha afirmat que l'acusat té un trastorn antisocial de la personalitat i «que per beneficiar-se'n recorre a l'engany i la manipulació». «Es deixa portar per la promptitud, aquí t'enxampo, aquí et mato», va afirmar el psiquiatre en declarar davant del tribunal del jurat.



Falta de simptomatologia

El neuròleg designat pel jutjat va explicar en el judici que l'encefalograma de l'acusat és compatible amb l'epilèpsia, encara que la falta de simptomatologia clínica no permet assegurar que pateixi la malaltia, tal com afirma la seva defensa. Una altra neuròloga interrogada en la vista el va descartar i va assegurar que els episodis d'absències que segons la defensa podria patir l'acusat, en qualsevol cas, durarien no més de vint segons i impedirien moviments. Un psicòleg que va declarar com a perit a petició de la defensa va considerar que el caçador té un trastorn explosiu intermitent, que no influeix en la capacitat cognitiva.