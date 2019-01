Puigdemont demana a l'ANC «comprensió i lleialtat» al Govern

L'expresident Carles Puigdemont demana a l'ANC "la màxima comprensió i lleialtat" al govern de Quim Torra després que l'entitat hagi fet públic un vídeo on titlla el Govern "d'autonomista" i on es pregunta si "continuaran incomplint promeses". En una atenció als mitjans des de Waterloo, Puigdemont ha defensat que Torra té "un dels rols més difícils", que és "afrontar-se a un Estat que no ha abandonat el conflicte amb Catalunya". "Li vam encarregar que tirés endavant amb unes circumstàncies molt difícils i enormes limitacions pressupostàries i competencials", ha argumentat l'excap de l'executiu.

En aquest sentit, Puigdemont ha afegit que "pertoca a altres" contribuir a anar "més lluny del que el Govern pot en defensa de la República". En aquest paper, ha dit, avui "hi és" l'ANC, el Consell per la República o l'AMI.

A més, ha fet valdre la "col·laboració de fa molts anys" amb l'assemblea i ha remarcat "el compromís de tothom" de tirar endavant la República. "En aquest compromís no hi sobra ningú i cadascú ha de tenir el seu rol", ha conclòs.

"No estaríem aquí sense l'AMI, sense l'ANC, sense Òmnium, sense ERC, el PDeCAT, la CUP", ha afirmat Puigdemont, indicant que "cada organització decideix les seves pròpies estratègies".