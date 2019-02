Picabaralla entre Quim Torra i Arrimadas pel document de 21 punts

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la líder de Cs, Inés Arrimadas, van protagonitzar ahir una picabaralla que va encendre els ànims dels diputats del Parlament arran del document de 21 punts que Torra va entregar al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

En la sessió de control al Parlament al president de la Generalitat, Arrimadas va preguntar quin dels 21 punts del document s'ocupa i resol problemes socials de Catalunya, a la qual cosa Torra va respondre que tots: «Per tenir un estat del benestar has de tenir un estat, aquesta és la meva guia. Els 21 punts aborden problemes socials».

«És a dir, li importen un pebrot els problemes socials dels catalans. No m'estranya que ocultés aquest document fins a l'últim moment perquè és una vergonya per a vostè i per a Sánchez», va replicar la líder de Cs, que va manifestar la seva indignació perquè, en la seva opinió, el contingut de l'informe humilia més de la meitat de catalans.

A més, va opinar que els 21 punts són un recopilatori de l'odi de Torra cap als catalans no independentistes, i que cada dia que passa en la seva presidència és un dia perdut perquè hi ha expedients de regulació, se'n van plataformes de mobilitat, augmenta la inseguretat i «hi ha atacs feixistes, també dels CDRs, que han trencat la cara a un regidor de Ciutadans» de Blanes.