Vicki Bernadet demana a l'Església que sigui «valenta», reconegui els errors i actuï abans i millor en el futur

La presidenta de la Fundació Vicki Bernadet creu que l'Església catòlica "s'equivoca" en la seva reacció davant dels abusos sexuals a menors comesos per capellans i monjos, ja que, segons ella, "vol tapar-ho i donar-hi poc valor". Segons Vicki Bernadet, l'Església hauria d'encarar els casos amb "valentia" i "reconeixent que hi ha uns fets que han passat i s'han encobert", però "amb ganes que hi hagi un futur diferent, amb protocols per actuar millor". L'especialista en abusos sexuals infantils creu que és positiu que es facin públics nous casos i espera que això faci prendre consciència a la societat i que s'accelerin els protocols de prevenció i actuació en casos similars.

En declaracions a l'ACN, Bernadet a qui primer l'interessa actuar amb transparència és a l'Església, que hauria de reaccionar admetent que hi ha hagut una època on "han passat coses, coses que s'han fet malament" i ara s'hauria de posar a "treballar de manera valenta i transparent perquè no torni a passar, i si torna a passar, cal saber actuar bé i ràpid, cosa que no ha estat així en el passat". Això faria confiar tant a la comunitat catòlica com als no creients en que l'Església "ha canviat la seva mirada en els casos d'abusos a nens".

També els col·legis religiosos, diu, haurien de donar la cara per l'Església, ja que en l'actualitat poden estar passant casos que no es coneixeran fins d'aquí uns anys. "El que sí que és segur és que si entren en la dinàmica de voler fer bé les coses, fer protocols d'actuació, d'aquesta transparència i des d'aquest reconeixement que pot passar en qualsevol lloc, segurament podem evitar casos, i fins i tot els casos que hi pugui haver, que hi hagi un bon abordatge de la situació perquè no hi hagi aquests resultats a mig i llarg termini", ha opinat. La fundació només ha treballat protocols amb els jesuïtes, abans que esclatés l'escàndol dels maristes, i per pròpia iniciativa de l'orde religiosa. Per això, creu que els protocols antiabusos haurien de ser obligatoris i no pas optatius a totes les escoles, i que tot el professorat estigui permanentment informat i format.

La presidenta d'aquesta entitat especialitzada en la lluita contra els abusos sexuals a menors s'ha mostrat molt satisfeta pel fet que surtin a la llum més casos d'abusos infantils, tant a l'Església com en el món educatiu i de l'esport, perquè "com a societat cal aconseguir que aflorin tots els casos soterrats, és una bona notícia, no és alarmisme, sinó un acte de maduresa". De fet, ha recordat que al voltant del 20% dels menors de 17 anys ha patit abusos, i un 85% d'aquests els ha patit dins del nucli familiar o en l'entorn de confiança. No obstant això, ha lamentat que moltes famílies continuen pensant que aquests casos passen però no pas a la seva família. Segons ella, quan més es parli de la qüestió "poc a poc deixarà de ser un boom i serà una situació no normal però sí normalitzada perquè les persones perdin la por". Per això, insta les famílies a assessorar-se amb professionals sobre aquesta problemàtica.

Sobre possibles vies de prevenció, Bernadet ha dit que ni la societat ni les institucions fan prou, i creu que tothom s'ha de convertir en "activista", perquè l'evolució de la lluita contra els abusos és "lenta", i per això espera que "aquesta empenta faci que es prengui una consciencia real del que és".

Text