El Govern central admet que el diàleg amb els independentistes ha encallat

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha revelat aquest divendres que les forces independentistes han rebutjat les propostes de l'Executiu i segueixen exigint un referèndum d'autodeterminació contrari al marc constitucional, pel que ha admès que el diàleg ha encallat.

En la roda de premsa després del Consell de Ministres, Calvo no ha donat per trencat, això no obstant, el diàleg a Catalunya malgrat que els partits independentistes han rebutjat aquest marc de diàleg que proposa l'Executiu.

Una proposta que contempla dissenyar abans de finalitzar febrer una taula de partits amb dos representants per cada formació política, amb capacitat de decisió en els àmbits estatal i català i coordinats per un relator que ajudi a "crear les condicions idònies" per al diàleg.

Malgrat el rebuig dels nacionalistes a aquesta proposta, la vicepresidenta ha assegurat que el Govern central no pensa desentendre's encara que la seva oferta hagi encallat, però ha estat contundent en afirmar que l'Executiu "mai" acceptarà un referèndum d'autodeterminació ni res que suposi trencar el marc constitucional. "Diàleg i llei", ha subratllat.

Segons Calvo, els partits nacionalistes han rebutjat la fórmula amb la qual l'Executiu proposava "canalitzar" el diàleg per trobar una solució política al conflicte català, ja que no accepten que es desenvolupi en els "termes estrictes" que permeten les possibilitats legals.

També ha recordat la "lleialtat absoluta" amb la que el PSOE s'ha comportat sempre, tant ara com quan estava en l'oposició amb el Govern del PP; un comportament que ha contraposat al qual estan mantenint en aquest moment els dirigents del Partit Popular i Cs.

"Les dretes no ajuden al diàleg, sinó que agiten la situació" per interessos electorals, ha lamentat després de recordar que el PSOE ha obert tots els ponts possibles tant al Congrés amb la comissió sobre el model territorial, en la que no van voler participar PP i Cs, com la comissió bilateral i la taula de partits al parlament català, en la que tampoc han volgut estar PP ni Cs ni la CUP.

Cap d'aquests marcs ha donat fruits, ha reconegut Calvo, que malgrat aquest fracàs ha defensat que el Govern central i el PSOE han estès "tots els ponts possibles".

Davant la poca col·laboració que segons el Govern central ofereixen les forces conservadores, que "no han arrambat l'espatlla -ha dit-", i el rebuig dels nacionalistes a la seva oferta de diàleg, la vicepresidenta ha avançat que a partir d'ara el seu afany i esforç estarà en que els pressupostos generals de l'Estat tirin endavant.

Calvo ha avisat als independentistes que seran ells els que hauran d'explicar el seu rebuig a uns pressupostos que "són els que necessita el país", ha dit.