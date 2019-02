Un centenar de persones protesten a l'arquebisbat de Tarragona contra els abusos

Un centenar de persones es van concentrar ahir davant l'arquebisbat de Tarragona per protestar i expressar el seu rebuig als abusos a menors presumptament comesos per capellans. La concentració va ser convocada per les xarxes socials amb el lema: «La canalla no es toca» després que han sortit a la llum els abusos a menors que va cometre un exrector de Constantí, ja mort, i les investigacions sobre altres casos que van afectar els rectors de Constantí i Arbeca, que han cessat en els seus càrrecs.

Els assistents van enganxar al palau episcopal de Tarragona alguns cartells en els quals es podia llegir: «prou impunitat». Durant la concentració, els assistents, que van exigir que l'Església actuï amb «contundència i transparència», van llegir una carta d'una víctima anònima que va relatar els abusos patits quan era menor, fa diverses dècades. «No podem permetre que es porti un mossèn d'un país a un altre i que se'l canviï de parròquia i que segueixi passant el mateix, la societat n'està farta», va dir Cinta Oliván, una de les promotores de la protesta.