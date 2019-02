La instantània que reflecteix la divisió del sobiranisme

El judici pel procés promet oferir nombroses imatges transcendents i simbòliques. Ahir, quan ni tan sols havia començat, va deixar la primera: Retrat de l'independentisme català i la profunditat de camp.

Emilio Naranjo, fotògraf de l'Agència EFE -encarregada de distribuir les imatges de la jornada a tots els mitjans- és el seu autor i s'hi veu al fons el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, saludant els dotze acusats de delictes tan greus com rebel·lió o sedició.

Ells giren els caps cap a ell, donant l'esquena a la càmera, i tornen la salutació amb gestos i somriures. Tots? Tots, no.

En l'angle inferior dret de la imatge, Oriol Junqueras, en primer pla i una mica fora de focus per comparació a la nitidesa amb la qual Torra apareix retratat, amb la seva mà dreta aixecada i flanquejat per uns circumspectes Ester Capella i Damià Calvet, consellers del seu govern.

El que va ser vicepresident del Govern, el líder empresonat d'ERC, no es gira, no respon a la salutació; malgrat aparèixer desenfocat, la seva imatge mirant endavant atreu totes les mirades.

Pot semblar fins i tot que no correspon a aquesta foto, que algú l'ha col·locat allà amb Photoshop, que el que passa a la seva esquena no va amb ell i que només atén al davant, al tribunal que el jutja. És l'evidència de la guerra freda que mantenen des de fa temps el líder d'ERC i Carles Puigdemont (ahir encarnat en la figura de Torra).

Disposats de tres en tres en quatre bancs, els dotze acusats (Sánchez, l'únic amb llaç groc) esperaven l'inici del judici quan va arribar Torra a una sala a aquelles hores encara poc concorreguda a la part reservada al públic.

Dos exconsellers tampoc es van girat a saludar el president: Carles Mundó i Santi Vila, però, a diferència de Junqueras, a la foto d'Emilio s'aprecia que ells sí que saben el que hi ha darrere.

A diferència de Junqueras i els altres, ells i l'exconsellera Meritxell Borràs -els tres ocupen l'última fila- estan en llibertat i només se'ls acusa de desobediència; per a ells la petició de presó és de set anys enfront dels vint-i-cinc que planegen sobre l'exvicepresident català.

Mundó, també d'ERC i exconseller de Justícia fins a finals d'octubre del 2017, mira els seus companys, mentre que Santi Vila, que va dimitir del govern dos dies abans que s'apliqués l'article 155 de la Constitució i va abandonar el PDeCAT al juny del 2018, posa els seus ulls gairebé entretancats al sostre del Saló de Plens del Suprem amb la barbeta aixecada. Vila, per a alguns independentistes un «traïdor», un «botifler», mira el sostre i amb el seu gest sembla voler deixar clar que aquest judici no va amb ell. La primera imatge del judici potser no va ser l'esperada, però va resultar, tant per la seva qualitat tècnica i periodística, com per la seva oportunitat, un precís retrat de l'independentisme català i la profunditat de camp.

Torra va haver d'esperar des d'un quart d'onze del matí, quan va començar el judici, fins al segon recés, passades les dues del migdia, per estrènyer la mà del líder d'Òmnium i de Junqueras, que en el primer descans va preferir fer dos petons a la seva dona i va ignorar el president. Sí que el van saludar en aquell primer recés els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull.



Concentració al Suprem

Les famílies dels presos i el president català, prèviament, havien encapçalat també una concentració de tota la plana major del sobiranisme a uns metres del Suprem, al carrer Recoletos.

«Decidir no és delicte», afirmava la pancarta que van sostenir les dues principals autoritats catalanes, el president Torra i el president del Parlament, Roger Torrent, al costat dels líders de les entitats independentistes ANC i Òmnium, de familiars dels presos o de partits com JxCat, ERC, PDeCAT, Demòcrates, CUP i comuns.

Quan es produïa aquella fotografia, un grup de persones es van aproximar amb crits a favor d'Espanya i de «traïdors», cosa que era respost per càntics de «Llibertat, presos polítics» pels dirigents independentistes, que van rebre en canvi el suport d'entitats de diverses parts d'Espanya amb pancartes a favor del dret a decidir, llaços grocs i banderes republicanes.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir ahir «l'arxivament de la causa» que va començar a jutjar-se al Tribunal Suprem i la llibertat immediata dels 12 líders independentistes.